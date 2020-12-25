На отдаленном маленьком острове Чечень появился фельдшерский пункт

Минздрав Дагестана обеспечил остров Чечень, где проживает 15 хозяйств, модульным фельдшерско-акушерским пунктом.

По словам заместителя министра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, наиболее сложным было доставить конструкцию модульного ФАПа на остров, преодолев путь от берега в 20 километров, а также найти специалиста, готового работать на новом месте. Найти специалиста оказалось затруднительно, несмотря даже на единоразовые выплаты в 750 тысяч рублей.

На данный момент ФАП действует, фельдшером там работает жительница острова, а жителем теперь не придётся за медицинской помощью плыть к «большой земле» и в шторм, и в холод.