Здравоохранение

На отдаленном маленьком острове Чечень появился фельдшерский пункт

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Минздрав Дагестана обеспечил остров Чечень, где проживает 15 хозяйств, модульным фельдшерско-акушерским пунктом.

По словам заместителя министра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, наиболее сложным было доставить конструкцию модульного ФАПа на остров, преодолев путь от берега в 20 километров, а также найти специалиста, готового работать на новом месте. Найти специалиста оказалось затруднительно, несмотря даже на единоразовые выплаты в 750 тысяч рублей.

На данный момент ФАП действует, фельдшером там работает жительница острова, а жителем теперь не придётся за медицинской помощью плыть к «большой земле» и в шторм, и в холод.

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