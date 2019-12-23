На одной из улиц Махачкалы состоялось открытие двора

В прошедшие выходные в Махачкале прошли праздничные мероприятия по случаю открытия двора по улице Магомедтагирова, 184. На церемонии открытия присутствовали замглавы города, руководители ведомств, депутаты города, а также жители ближайших домов.

По программе «Формирование комфортной городской среды» для создания комфортных условий во дворе были выполнены работы по укладке свежего асфальта, установке бордюрных камней и объектов освещения, скамеек, а также детской игровой площадки.

Выступая перед собравшимися зам.главы городской администрации Эфенди Хайдаков напомнил, что за текущий год по федеральной программе удалось обустроить 38 дворов, относящихся к 48 многоэтажным домам. Также в этих домах планируется провести капитальный ремонт подъездов, лифтов и кровли.

Руководитель комитета столицы по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов поздравил жителей двора с этим событием и отметил, что администрацией города проводится огромная работа по благоустройству дворовых территорий во благо населению.

Также жителей поздравила депутат Кировского района Эльмира Абиева.

От лица жителей этого двора к собравшимся обратился Магомед Амаев, который поблагодарил всех, кто принимал участие в благоустройстве этой территории и призвал жителей беречь и сохранить созданный уют для их же блага.

Завершилось мероприятие показом веселых номеров приглашёнными аниматорами.