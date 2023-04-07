На очередном футбольном матче «Динамо» постящихся болельщиков накормят во время ифтара

«Динамо» и администрация Махачкалы обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара (разговения) после матча с «КАМАЗом» на стадионе «Анжи-Арена».

Сразу по окончании игры непосредственно за чашей стадиона для болельщиков, соблюдающих мусульманский пост, будут открыты три точки питания, где они смогут бесплатно получить воду, финики и горячую еду.

Акция организована футбольным клубом «Динамо» совместно с администрацией города Махачкалы и при поддержке Главного управления МЧС России по Дагестану и компании «Денеб», а также молодежной организации «Каспийская флотилия».

Напомним также, на стадионе «Анжи-Арена» имеется два вместительных помещения для совершения молитвы. Они расположены у столовой в трибуне С и напротив SPA-центра на углу трибуны А (ближнем к проспекту Акулиничева), у секторов 5-8. На заградительном периметре стадиона расположены указатели, по которым можно найти молельные комнаты.

Матч пройдет завтра, 8 апреля.