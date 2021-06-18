На общественном транспорте Махачкалы прошли мероприятия по недопущению распространения COVID-19

Центр управления регионом РД совместно с администрацией города Махачкалы и УГИБДД Дагестана инициировали мероприятие по предотвращению распространения COVID-19 в столице Республики Дагестан. В рамках акции пассажирам общественного транспорта города раздали почти тысячу медицинских масок. В рамках мероприятия начальник Управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Джахбар Омаров напомнил гражданам о необходимости ношения СИЗ, отметив, что соблюдение необходимых мер предосторожности позволит не допустить ухудшения эпидситуации в регионе. Напомним, по данным Роспотребнадзора РД, в республике зафиксирован рост количества госпитализации граждан с подтверждённым COVID-19.

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