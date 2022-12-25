На Новый год елки в Дагестан завезут из других регионов

Председатель Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов дал указание всем лесничествам усилить охрану хвойных пород деревьев, чтобы не допустить заготовку елок с целью продажи.

Дагестан относится к малолесным регионам Российской Федерации. Особенно ценными для экосистемы считаются хвойные породы, которые начинают вырубать на новый год.

Для охраны хвойных деревьев создаются мобильные сводные группы в составе лесников, сотрудников правоохранительных органов, представителей общественности.

Покупателям будут предложены елки из других регионов России.

Обеспечение «новогодними елками» центральных площадей населенных пунктов и закрытых учреждений для организации детских новогодних праздников будет производиться по специальному разрешению Комитета по лесному хозяйству.

В целях обеспечения охраны хвойных молодняков проводятся профилактические мероприятия по предупреждению незаконной рубки лесных насаждений, в том числе с использованием региональных средств массовой информации и иных средств наглядной агитации о недопустимости незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних праздников.

Комитет по лесному хозяйству Дагестана доводит до сведения всех юридических и физических лиц, что за вырубку и заготовку деревьев хвойных пород нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Ущерб от вырубки одной сосны диаметром 12 см. составляет 4930 руб.

В соответствии со Ст. 260 УК РФ ущерб, нанесенный лесным насаждениям свыше 5000 руб. считается значительным, и виновники привлекаются к уголовной ответственности. Свыше 50 000 руб. считается крупным, 150 000 руб. особо крупным размером. В зависимости от состава преступления наказание может составить от 3 до 4 лет лишения свободы или штраф от 100 тыс. до 3 млн. рублей.