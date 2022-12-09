На митинге, посвящённом Дню Героя России, в Деличобанской школе открыли мемориальную доску Магомеду Османову

9 декабря вся страна отмечает День Героев Отечества — день боевой славы, ратных традиций и воинской доблести. Эта великая и памятная дата, с глубокими историческими корнями, выражающая государственное и общественное уважение удостоенным звания Героя Российской Федерации.

Сегодня, 9 декабря, на территории Деличобанской СОШ прошёл митинг, посвящённый Дню героя России.

В рамках митинга Глава Дербентского района, секретарь местного отделения Партии»Единая Россия» Мавсум Рагимов и дочь погибшего Героя Карина Османова открыли мемориальную доску Герою России — Магомеду Османову, погибшему 3 февраля 2007 года от рук боевиков в ходе проведения спецоперации.

Османов Магомед Джамалутдинович родился 7 апреля 1972 года в сее Деличобан Дербентского района, майор милиции погиб 3 февраля 2007 года от рук боевиков в ходе проведения спецоперации. Указом Президента Российской Федерации от 3-0 апреля 2007 года «За мужество и отвагу, проявленные в экстремальных условиях, сопряженных с риском для здоровья и жизни» майору милиции Магомеду Османову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

«Наша великая Родина всегда гордилась своими воинами-героями. Наш долг и долг будущих поколений сохранять память о невосполнимых потерях. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев. Имена наших ребят навсегда вписаны в историю учебных заведений и нашего родного района. Для школьников села Деличобан и всего подрастающего поколения Магомед будем примером – каким должен быть дагестанец, россиянин. Лучшая наша благодарность – помнить и помогать семьям погибших. Низкий поклон родителям, которые сумели воспитать таких сыновей. Подвиг Магомеда Османова останется в наших сердцах. Вечная память Герою!», — сказал Мавсум Рагимов.

В мероприятии приняли участие: депутат Народного Собрания РД Асият Алиева, председатель Собрания депутатов Дербентского района Мажмудин Семедов, , председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Нуритдин Мирзоев и другие.

Присутствующие на митинге вспоминали тех, кто отстаивал честь нашей страны в сражениях. Тех солдат, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы жили в мире. Память погибших участники торжественного мероприятия почтили минутой молчания. В завершение митинга прошла церемония возложения цветов к памятной доске.