На международной выставке в Баку будут представлены и туристические возможности Дагестана

4 апреля в Баку начнёт свою работу Азербайджанская международная выставка «Туризм и Путешествия» AITF 2023. Это крупнейшее отраслевое мероприятие, которое проводится в ежегодном формате, и регулярно привлекает более пяти тысяч профессионалов туристической отрасли.

На выставке будут представлены и туристические возможности Дагестана. Делегация во главе с министром по туризму и НХП РД Эмином Мердановым подготовит стенд Дагестана и проведёт встречи с бизнес-сообществом Азербайджана и партнёрами мероприятия.