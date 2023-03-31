Общество

На международной выставке в Баку будут представлены и туристические возможности Дагестана

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4 апреля в Баку начнёт свою работу Азербайджанская международная выставка «Туризм и Путешествия» AITF 2023. Это крупнейшее отраслевое мероприятие, которое проводится в ежегодном формате, и регулярно привлекает более пяти тысяч профессионалов туристической отрасли.

На выставке будут представлены и туристические возможности Дагестана. Делегация во главе с министром по туризму и НХП РД Эмином Мердановым подготовит стенд Дагестана и проведёт встречи с бизнес-сообществом Азербайджана и партнёрами мероприятия.

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