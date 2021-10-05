На маршрутках Махачкалы вводится безналичная форма оплаты

На шестнадцати транспортных средствах по маршруту двойка как троллейбус в обратном направлении города Махачкалы реализуется пилотный проект по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда. Проект позволяет пассажирам оплачивать проезд безналичным платежом с помощью банковских или транспортных карт. По словам и.о.первого заместителя главы города Махачкалы Назима Рамазанова, реализация данного проекта осуществляется в рамках программы «Безналичный Дагестан» и направлена на повышение санитарной безопасности и экономии времени и денег граждан.

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