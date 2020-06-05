Наступили первые дни лета и, вместе с тем, подошёл сезон перегона мелкого рогатого скота на летние пастбища в горы, где они пребудут около четырёх месяцев — до конца сентября.

Каждый год в это же время организовываются общественные субботники для приведения в порядок припастбищных загонов, дабы максимально обезопасить от нападения хищников скот, который по ночам будет в них содержаться.

Так, сегодня жители села Рича, чьи овцы будут пастись на пастбище Фуру-су, собрали (приобрели) необходимый материал, обновили ограду и восстановили каменный забор овчарни.

К концу недели сельское поголовье образует несколько отар, которые будут кормиться высоко в горах на разных пастбищах под присмотром общественных чабанов или самих хозяев скота по согласованной очередности.

Не лишним будет отметить, что в горах в последнее время участились случаи нападения волков (или шакалов) на домашних животных, с началом весны находящихся на выпасе. Растущее число хищников и отстрел других зверей, которые по пищевой цепи являются их добычей, находят заметное отражение на ведении животноводства в селе вне зависимости от времени года, вызывая большие опасения у животноводов насчёт благополучного течения летней сезонной пастьбы.

Хасбулат Гамзатов