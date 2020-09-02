На конкурсы и мероприятия, посвящённые Чехову и Шолохову, приглашаются жители Республики Дагестан

Профессионалы и любители литературы, истории, музыки, театра и ИЗО могут стать участниками 14 международных конкурсов, фестиваля и Конгресса волонтёров культуры, познавательного туризма и медиа. Эти мероприятия проводятся для россиян и иностранцев при поддержке Фонда президентских грантов и членов Общественной палаты Российской Федерации.

До 15 октября 2020 года проводятся 14 международных творческих конкурсов. Общий призовой фонд – 420000 тысяч рублей.

Конкурс декламаций произведений и отрывков из произведений (https://forms.gle/iX8xiA35rTkL2yUn7), Конкурс любительских театральных постановок и литературно-музыкальных композиций (https://forms.gle/WTtH9dH4DNnG4ZeV6), Конкурс на лучший костюм героя литературного произведения или мастер-класс по созданию костюма (https://forms.gle/vSoNMzB8sKSKnhAr9), Конкурс на лучшую концепцию декораций к спектаклям и кинопостановкам по литературным произведениям (https://forms.gle/m6V44zsgAv95xVZD6), Конкурс на лучшую афишу кинофильма или театральной постановки (https://forms.gle/rGJXBAxSm1H264f78), Конкурс на лучший портрет героя литературного произведения или автора литературного произведения (https://forms.gle/dbPekAVpCvPXtxQJ9), Конкурс на лучший грим актёров спектаклей или кинопостановок или мастер-класс по созданию грима (https://forms.gle/sYAmZDV1xbak2uZU8), Конкурс отзывов о литературных произведениях (https://forms.gle/hkXQYo5y4hfFjbmW7), Конкурс буктрейлеров и трейлеров кинофильмов или театральных постановок (https://forms.gle/mXBdvtdznZip4HFD7), Конкурс для музыкантов: вокалистов, инструменталистов, композиторов (https://forms.gle/wnyUCgrLYR7sgvqA6), Конкурс концепций продвижения достопримечательностей и брендов,связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов (https://forms.gle/Fe3tGYwTVXbGQzpn8), Конкурс фотографий достопримечательностей, связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов (https://forms.gle/pmY6tkFNVbZwykPB8), Конкурс уроков и дополнительных занятий по популяризации жизни и творчества писателей и поэтов, благодаря которым всему миру стали известны не столичные регионы России (https://forms.gle/JFDhrtBCRvGqEnpr9), Конкурс литературных маршрутов, связанных с жизнью и творчеством писателей и поэтов (https://forms.gle/pMpxGSDpRrXqDVqMA).

Предусмотрены отдельные номинации для поощрения соавторов конкурсных работ, созданных командами россиян и иностранцев – жителей побратимских и партнёрских территорий. В ноябре 2020 года участников проекта ждут масштабные онлайн мероприятия:

— Второй Международный Конгресс волонтёров познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой Родины».

— Литературный фестиваль #Узнай Россию. Донское слово.

Конгресс и Фестиваль посвящены 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и 115-летию со дня рождения М.А. Шолохова, творчеству других выдающихся литераторов, благодаря которым всему миру стали известны нестоличные регионы России.

Как пояснил руководитель организационного комитета, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров, Второй Международный Конгресс волонтёров познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой Родины» и Литературный фестиваль #Узнай Россию – часть масштабного просветительского проекта #Узнай Россию, который реализуется с 2013 года и объединяет тысячи информационных волонтёров, любителей русского языка и литературы России и зарубежья.

В 2019 году в Ростовской области состоялся Первый Международный Конгресс волонтёров культуры и медиа, в котором приняли участие представители 18 стран и 25 регионов России (подробнее https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/50991).

В рамках Конгресса состоится подведение итогов Волонтёрского литературно-музыкального онлайн-марафона #Судьба человека. Живая книга, результатом которого станет создание видеокниги о судьбах поколений военного времени. В ней — фотографии родственников участников проекта — представителей этих поколений: участников войны, тружеников тыла, детей войны, — песни военных лет, отрывки из всенародно любимого рассказа «Судьба человека» (подробнее https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53516).

В октябре любителей музыки соберёт Онлайн-концерт в YouTube. Среди выступающих и организаторов концерта – Чемпион мира по аккордеону Александр Поелуев https://www.youtube.com/user/alexanderpoeluev. Ранее волонтёры культуры создали музыкальный видеореквием на музыку песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли», а также по мотивам повести донского писателя Виталия Закруткина «Матерь человеческая».

Видеоклип, опубликованный на канале YouTube и в социальных сетях к годовщине Великой Победы и посвященный строительству народного музея на Самбекских высотах Миус-фронта, собрал более 200000 просмотров (подробнее — https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53395).

Любители русской литературы всего мира, объединяйтесь. Форма предварительной регистрации для участия в мероприятиях Конгресса и Фестиваля https://forms.gle/mvJUkJ45wfM6Lan18

По вопросам участия в мероприятиях Конгресса и Фестиваля обращайтесь в Организационный комитет: E-mail:glory-gallery@mail.ru

Телефон, WhatsApp: +7 928 161 45 75 Лариса Анатольевна Луценко,

+7 928 178 89 33 Елена Андреевна Ильина.