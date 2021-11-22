На конкурс помощника депутата Хамзаева поступило 702 заявки

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев подводит первые результаты конкурса на должность помощника депутата. Он отметил во время прямого эфира в «Инстаграме», что за две недели поступило 702 заявки, из которых 24% — женщины, 76% — мужчин. Средний возраст – 27 лет.

Открытый отбор помощников сразу после выборов объявлен впервые. Участвовать в конкурсе мог любой желающий.

По итогам конкурса отберут 20 помощников депутата на общественных началах – 10 человек на должность помощников по республике и 10 помощников по всей России.