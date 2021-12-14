На конкурс «Флагманы образования. Школа» поступило около пятисот заявок из Дагестана

Без малого тридцать семь тысяч человек по всей России зарегистрировались на профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа». Это проект президентской платформы «Россия- страна возможностей», который проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Около пятисот участников конкурса представляют Республику Дагестан. Дистанционное тестирование конкурсантов начнётся с 15 декабря, затем пройдут очные полуфиналы. В финал конкурса будут отобраны сто команд-победителей. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев в системе образования.

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