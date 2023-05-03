На КИВ обсудили цифровизацию сферы ЖКХ

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц выступил спикером в круглом столе на тему: «Цифровые решения как эффективный инструмент повышения эффективности функционирования отраслей ЖКХ и ТЭК», состоявшемся на площадке Кавказской инвестиционной выставки.

Он отметил, что в Республике Дагестан за последний год наблюдается хорошая динамика развития сферы ЖКХ и ознакомил с разработанной совместно с Минэкономразвития России — госпрограммой устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ РД.

Как пояснил Мажонц, цель этой программы – создать условия для того, чтобы предприятия жилищно-коммунального комплекса добились предоставления нормативной услуги населению, в том числе за счет установления экономически-обоснованного тарифа. Одной из задач данной программы является — опережающее развитие качества услуг по отношению к тарифу для населения.

Отдельно он выделил, что в настоящее время для жителей Каспийска и Избербаша установлен экономически-обоснованный тариф, при этом подчеркнув, что население продолжает платить по льготному тарифу. Разница между экономически-обоснованным льготным тарифом компенсируется в виде предоставления региону субсидий из федерально бюджета.