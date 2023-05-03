На КИВ обсудили подготовку в Дагестане к проведению Российской выставки племенных овец и коз

В рамках Кавказской инвестиционной выставки вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц провёл встречу с руководством финансового института развития в жилищной сфере России «Дом.РФ» по вопросам реализации комплексного развития территории и проектного финансирования в Дагестане.

В числе других тем были обсуждены инструменты инфраструктурных облигаций для объездной дороги с Дербента, Хасавюрта, Махачкалы, а также трассу к Махачкалинскому порту.

По словам представителей финансового института, ДОМ. РФ разработал механизм инфраструктурных облигаций, который позволяет создавать в городах точки притяжения, вокруг которых будут строится новые комфортные микрорайоны.

В ноябре 2022 года Банк ДОМ. РФ впервые предоставил проектное финансирование на строительство современного жилого комплекса в Дагестане.

Ещё шесть проектов находятся в разработке.