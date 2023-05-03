На Кавказской инвестиционной выставке обсудили вопросы развития газоснабжения и газификации Дагестана

Сегодня, 3 мая, в рамках Кавказской инвестиционной выставки состоялась рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова с руковолителем Дагестана Сергеем Меликовым.

Стороны обсудили ход догазификации в республике, платежную дисциплину потребителей республики, вопросы безопасного использования газа в быту, консолидации газовых сетей и имущества теплоснабжающих организаций (ТСО) субъекта.

Участники договорились продолжить работу по оформлению в собственность бесхозяйных газовых сетей региона, усилить контроль за самовольными подключениями, а также ввести в республике уведомительный характер получения ордеров на земельные работы при прокладке газопроводов, что позволит сократить сроки их строительства. Газораспределительные компании региона также активизируют работу по заключению с абонентами Дагестана договоров на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

Отдельное внимание было уделено работе единого коммунального оператора республики, который призван объединить ТСО Дагестана. Предполагается, что консолидация имущества ТСО пройдет в несколько этапов, и завершится к маю 2024 г. Первоначально регион планировал включить в периметр единого оператора теплоснабжения шесть ТСО. К настоящему времени этот контур расширен до 20 ТСО в 9 муниципалитетах.

«В последние годы Дагестан активно сотрудничает с «Газпромом». Мы стремимся обеспечить потребителей безопасным и качественным газоснабжением. Это касается и реализации поручений Президента России по развитию ТЭК Дагестана, и рынка газомоторного топлива, и строительства новых газопроводов, и реализации программы догазификации. Например, в прошлом году нам удалось полностью выполнить план по догазификации, продолжаем работу по консолидации газовых сетей. В ближайшие годы мы газифицируем свыше 200 населенных пунктов в 27 районах Дагестана. Всё это было бы невозможно без заинтересованности обеих сторон в решении вопросов, которые долгие годы оставались без внимания. Уверен, уже тысячи дагестанцев ощутили изменения в лучшую сторону», — сказал Сергей Меликов.

«В Дагестане более 640 тыс. абонентов, и крайне важно, чтобы их газоснабжение осуществлялось своевременно и бесперебойно. Поэтому на первый план выходят вопросы безопасного использования газа в быту и надежной эксплуатации газопроводов. Вместе с властями республики мы продолжаем плотное взаимодействие по данным направлениям: ведем совместную работу с потребителями по техническому обслуживанию газового оборудования, ликвидируем самовольные подключения, консолидируем и инвентаризируем газовую инфраструктуру для дальнейшего использования», — отметил Сергей Густов.