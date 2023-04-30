На Кавказской инвестиционной выставке Дагестан представит агропроекты, образующие плодоовощной кластер

ООО «Полоса» продолжает закладку в Сулейман-Стальском районе интенсивных садов площадью 1 тысяч гектаров, фундучного сада на 2 тыс. га, а также строительство плодоовощехранилища мощностью 50 тыс. тонн.

ООО «Хазар» построит завод по производству концентрированных соков, пюре и нектаров, на котором ежегодно будет перерабатываться до 15 тыс. тонн плодоовощного сырья с последующим экспортом за границу.

ООО «Анжелина» закладывает суперинтенсивный сад на площади 100 га и возводит плодоовощехранилище на 8,8 тыс. тонн.

ООО «Флора» намерена на 84 га в Дербентском районе ежегодно выращивать до 4,4 тыс. тонн баклажана, репчатого лука, белокочанной и пекинской капусты, томата и болгарского перца.

Кавказская инвестиционная выставка пройдет с 3 по 4 мая в Минводах. Дагестанскую делегацию возглавит Глава РД Сергей Меликов, в нее также войдет министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков.