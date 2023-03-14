На капитальный ремонт школ в Дагестане планируется направить 2,6 млрд рублей

В 2023 году планируется провести капитальный ремонт 141 здания 139 общеобразовательных организаций в 36 муниципалитетах.

Конкурсная документация по всем объектам уже размещена в единой информационной системе государственных закупок. Контракты уже заключены по 38 общеобразовательным организациям, 58 на стадии заключения.

«Как и в прошлом году, мы являемся одними из лидеров Российской Федерации по реализации программы капитального ремонта.

Капитальный ремонт в общем будет проведен на сумму 2,6 млрд рублей и отдельно на 1 млрд рублей будет приобретено оборудование для оснащения образовательных организаций учебной мебелью, компьютерной техникой, мультимедийной техникой», — сказал министр Яхья Бучаев.