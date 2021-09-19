Политика

На Камчатке и Чукотке голосование завершилось

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До закрытия избирательных участков в Дагестане остались считанные часы, а вот в Камчатском крае и Чукотском автономном округе  голосование завершилось. Избирательные комиссии регионов подвели предварительные итоги подсчета голосов.

В Камчатском крае функционировало 187 избирательных участков. Явка на полуострове к 18:00 местного времени превысила 38%. Проголосовали более 90 тысяч человек. На территории Чукотского автономного округа работало 55 участков, а явка составила около 54% на 15:00 местного времени.

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