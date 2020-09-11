Общество

На избирательных участках в Агульском районе началась процедура голосования

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11 сентября в 08.00 во всех селах Агульского района открылись избирательные участки. Голосование будет проходить в течение трёх дней: с 11 по 13 сентября. Выбирают депутатов в советы сельских поселений.

Голосование  проводится по мажоритарной избирательной системе. Кандидаты выдвигаются от партий, избирательных объединений или путем самовыдвижения.

Количество избираемых депутатов напрямую зависит от численности сельского поселения.

Участники голосования обеспечены средствами защиты.

Руслан Магарамов

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