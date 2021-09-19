На избирательном участке, расположенном в Доме печати в Махачкале проголосовало более 15000 избирателей

В 8 утра 17 сентября открылись двери избирательного участка № 1049, расположенного в столичном Доме печати. Со слов председателя избирательной комиссии, на 11:30 утра 17 сентября из 2300 избирателей проголосовало около 250 человек. За неполные три дня голосования свой голос отдали за одного из кандидатов более 15000 человек. Напомним, что на участке присутствуют наблюдатели, а за порядком следят сотрудники правоохранительных органов. Для комфортного голосования созданы все условия вплоть до пандуса для людей с ограниченными возможностями. На территории республики открылись 1 926 избирательных участков, а на одном уже прошло досрочное голосование. Выборы проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Источник: Мирмол