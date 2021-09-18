Политика

На избирательном участке №1179 принял участие в выборном процессе Гаджи Султанов

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Начальник Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Гаджи Султанов проголосовал на избирательном участке №1179.

«Сегодня в первый день голосования по пути на работу я выполнил свой гражданский долг — проголосовал. Понятно, что основная задача, конечно, — работать на благо родины, на благо родной республики. И голосование — это тоже часть этой работы», — прокомментировал Гаджи Султанов и призвал земляков не оставаться в стороне, а принять участие и выбрать свою позицию.

 

Напомним, что в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

 

По решению ЦИК РФ голосование будет проводиться  три дня подряд— 17, 18 и 19 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

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