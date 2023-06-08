На имя главы Табасаранского района от жителей ДНР пришло благодарственное письмо о военнослужащем из муниципалитета

В нем жители Кировского района города Донецка Донецкой Народной Республики выражают благодарность главе муниципалитета Магомеду Курбанову за уроженца района, старшего сержанта Замира Абдурагимова, который оказывает помощь жителям прифронтовой зоны.

«Вы можете гордиться Замиром Курбаналиевичем! Он не уронил честь вашего района и для молодого поколения является живым примером мужественности, стойкости и верности воинскому долгу.

Желаем Вам и жителям Табасаранского района чистого мирного неба, спокойствия, здоровья и стабильности в будущем, уверенности и счастья в настоящем», — говорится в тексте благодарственного письма, которое подписали председатель Совета ветеранов поселка шахты «Лидиевка» Кировского района города Донецка Л.В. Денисова и инспектор по работе с населением орготдела администрации Кировского района города Донецка Ю.В. Микитина.

Магомед Курбанов подчеркнул, что такие весточки приходят в администрацию регулярно, и он искренне им рад. «Это не столько благодарность в адрес власти, сколько родителям, которые воспитывают своих сыновей достойными людьми. Провожая наших ребят на службу, я не сомневался в том, что они проявят себя там на должном уровне.

Уроженец селения Хапиль Замир Абдурагимов проходит службу на Донецком направлении, где мирные жители города подвергаются ежедневным обстрелам укронацистов. Ему, как и другим нашим военнослужащим, часто приходится с риском для жизни спасать обычных граждан», — сказал глава Табасаранского района, указав при этом, что благодарственное письмо в ближайшее время будет передано родителям бойца.