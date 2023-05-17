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На имя главы Кизлярского района пришла благодарность на Фуада Джабраилова

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На имя главы Кизлярского района Акима Микирова пришла благодарность от командования 243 гвардейского мотострелкового полка на Фуада Джабраилова, жителя Кизлярского района, выполняющего боевые задачи в зоне СВО.

«Фауд Ферманович – честный, дисциплинированный военнослужащий, который освоил военную профессию и достойно выполняет поставленные перед ним задачи при прохождении службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а также по охране государственной границы.

Выражаем уверенность в том, что он и впредь будет служить примером в выполнении воинского долга, воспитывать и обучать подчиненный личный состав», — говорится в Письме.

14 мая Фуад Джабраилов был награжден высшей общественной наградой РД – Золотой звездой «Народный Герой Дагестана».

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