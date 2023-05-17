На имя главы Кизлярского района пришла благодарность на Фуада Джабраилова

На имя главы Кизлярского района Акима Микирова пришла благодарность от командования 243 гвардейского мотострелкового полка на Фуада Джабраилова, жителя Кизлярского района, выполняющего боевые задачи в зоне СВО.

«Фауд Ферманович – честный, дисциплинированный военнослужащий, который освоил военную профессию и достойно выполняет поставленные перед ним задачи при прохождении службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а также по охране государственной границы.

Выражаем уверенность в том, что он и впредь будет служить примером в выполнении воинского долга, воспитывать и обучать подчиненный личный состав», — говорится в Письме.

14 мая Фуад Джабраилов был награжден высшей общественной наградой РД – Золотой звездой «Народный Герой Дагестана».