На Гранты Главы Дагестана отозвалось более двухсот участников

11 декабря на заседании Совета по грантам Главы Республики Дагестан, проходившем под руководством врио зампредседателя Правительства Дагестана Анатолия Карибова, прошло обсуждение Грантов Главы Дагестана, присуждаемых в различных областях: образование, наука, культура, экономика и т.д.

Всего выделено грантов 53 на сумму более 13 миллионов рублей, однако проектов подано значительно больше — 231, 81 из которых отклонены ведомствами.

Напомним, что заявку на участие в этом году можно было подать онлайн на портале «Мой Дагестан».

Присуждение грантов завершится до конца текущего года.