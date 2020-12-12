Политика

На Гранты Главы Дагестана отозвалось более двухсот участников

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11 декабря на заседании Совета по грантам Главы Республики Дагестан, проходившем под руководством врио зампредседателя Правительства Дагестана Анатолия Карибова, прошло обсуждение Грантов Главы Дагестана, присуждаемых в различных областях: образование, наука, культура, экономика и т.д.

Всего выделено грантов 53 на сумму более 13 миллионов рублей, однако проектов подано значительно больше — 231, 81 из которых отклонены ведомствами.

Напомним, что заявку на участие в этом году можно было подать онлайн на портале «Мой Дагестан».

Присуждение грантов завершится до конца текущего года.

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