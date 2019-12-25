На границе России и Азербайджана открыли новый мост

24 декабря в Магарамкентском районе республики состоялось торжественное открытие моста через Российско-Азербайджанскую границу. На официальной церемонии присутствовали Глава Республики Дагестан Владимир Васильев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, республику Азербайджан представлял заместитель Премьер-министра Шахин Мустафаев.

Этот мост длиной чуть более трехсот двадцати пяти метров заменит старый, который прослужил более 60 лет. Финансирование данного строительства осуществлялось обоими государствами в равной степени. Стоимость проекта около двадцати одного с половиной миллиона долларов.

Завершив церемонию перерезания ленты, с поздравительным словом к присутствующим обратился Ш. Мустафаев. Он отметил, что новый мост — это важный участок путепровода в направлении Север-Юг и Север-Запад. За десять месяцев 2019 года транспортные перевозки по маршруту Север-Юг выросли более чем на шестьдесят процентов и на пятьдесят три процента в направлении Север-Запад.

Затем М.Орешкин поблагодарил каждого, кто принял участие в строительстве данного объекта.

В поздравительном слове Владимир Васильев отметил, что Азербайджан и Дагестан связывают исторически сложившиеся, дружественные и родственные отношения, а также тот факт, что главы России и Азербайджана проводят большую работу по развитию экономических и человеческих отношений.

Напомним, что строительство нового путепровода осуществлено в рамках соглашения, заключенного правительствами России и Азербайджана в августе 2013 года.