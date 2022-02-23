На «Госуслугах» стало доступным оформление QR-кода по уровню антител

На портале «Госуслуги» теперь можно получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу, сообщает Минцифры.

«Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», — говорится в публикации.

Для оформления сертификата, уровень антител значения не имеет. Сдать их можно в лабораториях, которые передают данные на «Госуслуги», для этого нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

После подачи заявления сертификат появится в личном кабинете на портале. Срок его действия составит полгода с даты получения результатов теста.

«Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью», — заявил заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

До сих пор можно было получить сертификат только на основе данных о вакцинации, противопоказаний к ней или о перенесенном COVID-19.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.