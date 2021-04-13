На горячую линию врио Главы РД поступило свыше 2000 обращений

Прямая линия с Сергеем Меликовым состоится 14 апреля в 14.00 часов. На данный момент дагестанцы направили восемьсот шестнадцать вопросов на портал VoprosMelikovu.ru, девятьсот пятьдесят девять — на WhatsApp-номер. Кроме того, желающие задать вопрос врио Главы РД писали в директ официального аккаунта Администрации Главы РД agiagiprd и направили почти четыреста вопросов. Колл-центр принял девяносто семь звонков. Задать вопросы можно на WhatsApp-номер +7-988-637-05-05 с 10.00 до 18.00, указав свои данные, а также набрав номер 88003008263. Вопросы можно задавать и во время прямой линии, позвонив в студию по номеру (8722) 69-44-76. Прямой эфир пройдет на ГТРК «Дагестан», на сайте voprosmelikovu.ru и в соцсетях.

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