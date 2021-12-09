На форуме СМИ работает пункт вакцинации

Начальник отдела организации оказания медицинской помощи по Махачкале Саида Дибирова рассказала, что во время форума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности» работает пункт вакцинации. «На форуме мы организовали пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Представлены все виды вакцин, которые есть в Дагестане. Пункт будет работать три дня. Желающие могут добровольно привиться», – сообщила она. «10 декабря будет организован круглый стол, где обсудят роль СМИ в распространении вакцины. Наши специалисты это озвучат. Также обсудим, с какими трудностями мы столкнулись, и ответим на все интересующие вопросы. С небольшим докладом выступит доцент кафедры Саният Ахмедова», – сообщила Дибирова.

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