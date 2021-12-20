Политика

На форуме «РИФ.Кавказ-2021» в Дагестане состоялось подписание соглашений

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В частности, соглашения подписали Минцифры Дагестана, Минобрнауки региона и Дагестанский государственный университет. Документы о сотрудничестве и взаимодействии подписаны с компаниями-участниками форума – ООО «Яндекс», РЕД СОФТ, ПАО «ВымпелКом», ООО «СталкерСофт», «Научно-производственный центр «Кейсистемс – Безопасность» (ООО «НПЦ «КСБ»). Данные соглашения охватывают сферы улучшения качества образования, в сфере науки и информационных технологий, а также мероприятия, направленные на популяризацию IT-профессий.

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