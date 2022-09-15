На форуме «Каспий-2022» началась защита проектов

15 сентября на Международном молодежном форуме «Каспий-2022» стартовала защита проектов в рамках грантового конкурса Росмолодежи.

Защита проходит в очном формате. Участники презентуют свои проекты в течение 5 минут и отвечают на вопросы. Оценивают проекты члены экспертного совета Росмолодежи Вали Арсланалиев, Ренат Кахриманов и Абдул Раджабов.

Инициативы участников направлены на решение различных социальных проблем. Так, на конкурс уже были представлены идеи по созданию граффити, центра финансов и налоговой грамотности, проведению ряда спортивных мероприятий, формированию волонтерского отряда по профилактике детей от заражения Covid-19 и многое другое.

При оценке учитываются актуальность, наличие требующей решения проблемы, целесообразность сметы и опыт команды.

«Ребята очень волнуются, готовятся, приносят свои презентации, учитывают наши замечания. Мы здесь прежде всего для того, чтобы помочь ребятам воплотить их идеи в жизнь. И если в этом году проект не очень хорошо подготовлен, то мы советуем принять во внимание все советы экспертов и подать его в следующем году на грантовый конкурс «Каспия» или другие конкурсы», — рассказал Абдул Раджабов.

Отметим, что победители грантового конкурса смогут получить до 500 000 рублей на реализацию своих проектов. Список победителей будет известен 16 сентября на закрытии форума «Каспий».