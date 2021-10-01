Общество

На форуме «Каспий 2021» прошёл психологический семинар

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На площадке форума «Каспий» состоялся семинар «Методы предотвращения конфликтов в обществе». С докладом выступил психолог Мавледин Мурзабеков.

Спикер опросил участников для формирования представления об их сходствах и различиях и определения внутренней и внешней референции.

Психолог рассказал, как формировать внутреннюю референцию и работать над внешней.

Эксперт рассказал о том, какие люди находятся в зоне риска, какие уходят в субкультуры и кто возвращается оттуда.

В конце встречи Мурзабеков ответил на вопросы участников.

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