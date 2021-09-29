Общество

На форуме «Каспий-2021» обсудили экологические проблемы

Оставить комментарий

В Дагестане проходим Международный молодежный форум «Каспий-2021». Эксперты обсуждают экологические проблемы.

Отмечалось, что проблема экологии является одной из самых актуальных в регионе и подобные встречи помогают получить представление о том, как ее решить.

Участники «Каспия» готовятся и у других экологическим мероприятиям, в том числе в стартовавшем недавно квесте «Лесомания».

Международный молодежный форум «Каспий-2021» проходит на территории базы «Прибой». Министерство по делам молодёжи проводит форум при поддержке спонсоров.

Также читают:

Минсельхозпрод Дагестана проведет социальную акцию
Мы против террора!
Жизнь, прожитая не зря
Владимир Васильев наградил дагестанских призеров Н...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *