На форуме «Каспий-2021» обсудили экологические проблемы

В Дагестане проходим Международный молодежный форум «Каспий-2021». Эксперты обсуждают экологические проблемы.

Отмечалось, что проблема экологии является одной из самых актуальных в регионе и подобные встречи помогают получить представление о том, как ее решить.

Участники «Каспия» готовятся и у других экологическим мероприятиям, в том числе в стартовавшем недавно квесте «Лесомания».

Международный молодежный форум «Каспий-2021» проходит на территории базы «Прибой». Министерство по делам молодёжи проводит форум при поддержке спонсоров.