На фестивале «Таврида.АРТ» танцоры лезгинки сразятся за «королевский» титул

В Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» пройдет танцевальное соревнование, в котором коллективы и сольные исполнители кавказских танцев сойдутся в борьбе за звание «короля» лезгинки. Конкурс организует арт-кластер «Таврида».

«Короли лезгинки» – творческий конкурс, в котором представители разных народов России продемонстрируют свои танцевальные традиции и поборются за право называться «королем» танца. «Лезгинка – один из самых популярных танцев народов России. До сих пор не утихают споры о том, кто его придумал, где он зародился, кто лучше его исполняет. – рассказывает продюсер фестиваля «Таврида.АРТ» Виктория Чаплинская. – Мы решили, что площадка фестиваля «Таврида.АРТ» – подходящее место, чтобы оставить споры в прошлом и творческом батле выяснить, кто сегодня самый крутой танцор. К тому же лезгинка-батл – отличный формат, в котором есть место и настоящей борьбе, и, в то же время, демонстрации культурных и национальных черт».

За звание «короля» лезгинки будут соревноваться творческие танцевальные коллективы численностью от 4 до 12 человек и сольные исполнители, профессионалы и любители, в возрасте от 18 до 30 лет.

Для участия в батле танцорам нужно до 20 июня подать заявку и отправить

видеотизер своего номера на электронную почту kl@tavridafest.art. Профессиональное жюри определит финальный шорт-лист, в который войдут до 8 танцевальных коллективов и до 8 сольных исполнителей. При оценке танцевальных номеров будет учитываться их соответствие жанровой

направленности, сложность и техника исполнения, художественный уровень

постановки, использование в номере национальных костюмов, репертуар и

музыкальное оформление. Для достижения желаемого художественного эффекта можно задействовать живое вокальное или инструментальное сопровождение.

Лидеры, прошедшие отборочный этап, примут участие в очном этапе состязания на площадке фестиваля «Таврида.АРТ». По результатам выступлений жюри и зрители определят «короля» лезгинки 2022 года. Конкурс «Короли лезгинки» пройдет в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», масштабного события, которое с 2019 года каждый год разворачивается в Крыму рядом с Судаком и является самой большой площадкой России для самореализации молодых лидеров будущего, деятелей культуры, искусства и креативных индустрий.

В этом году фестиваль состоится с 15 по 19 августа, станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов

России. Регистрация для участников открыта на сайте tavrida.art.