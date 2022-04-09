Общество

На фасаде музея «Россия – моя история» в Дагестане появилась буква Z

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В Махачкале на фасаде Исторического парка «Россия — моя история»  по инициативе регионального отделения «Единой России» и в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» разместили букву Z.

Она символизирует поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, а также освобождение от нацистов.

«Данная акция — способ выразить поддержку нашим военнослужащим, которые выполняют сейчас такую непростую и вместе с тем важную задачу. Особенно символично то, что букву Z мы разместили на фасаде парка «Россия — моя история», в стенах которого хранится история нашей большой Родины», — отметил региональный координатор партийного проекта, министр по делам молодежи РД Камил Саидов.

Напомним, партийный проект «Историческая память» направлен объединение усилий государства, общественных институтов и частных лиц для восстановления памятников исторического значения как федерального, так и регионального уровня. Также его целью является патриотическое воспитание молодежи на базе богатого исторического наследия.

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