На Донбасс доставлен очередной гуманитарный груз

Председатель Собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов совместно с полномочным представителем республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым недавно прибыли на освобожденные территории и передовую с гуманитарной миссией по поручению Главы РД Сергея Меликова. На данный момент Бейдулах Исаев находится в разрушенном от рук ВСУ городе Северодонецке, где проходили ожесточенные бои:

«На сегодняшний день этот город уже находится дома! Наши братья продвигаются дальше и достойно выполняют поставленные задачи!» — сообщил Бейдулах Исаев.