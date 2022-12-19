Герои Z

На Донбасс доставлен очередной гуманитарный груз

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Председатель Собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов совместно с полномочным представителем республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым недавно прибыли на освобожденные территории и передовую с гуманитарной миссией по поручению Главы РД Сергея Меликова. На данный момент Бейдулах Исаев находится в разрушенном от рук ВСУ городе Северодонецке, где проходили ожесточенные бои:

«На сегодняшний день этот город уже находится дома! Наши братья продвигаются дальше и достойно выполняют поставленные задачи!» — сообщил Бейдулах Исаев.

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