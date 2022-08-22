На Чиркейском водохранилище инспекторы ГИМС выявили нарушения

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Дагестан совместно с представителями Росгвардии и транспортной полиции провели рейды и патрулирования на Чиркейском водохранилище.

Чиркейское водохранилище — одно из самых привлекательных мест республики, где регулярно отдыхает большое количество туристов. Отдыхающих безумно привлекает возможность прокатиться на катерах. Однако далеко не все маломерные суда соответствовали требованиям безопасности.

Так, при осмотре сотрудниками ГИМС плавательных средств обнаружилось, что спасательные жилеты в недостаточном количестве, также выявлена неорганизованная база-стоянка незарегистрированных судов и нарушения правил перевозки отдыхающих.

По результатам проверок было составлено 9 административных протоколов. Ко всем нарушителям были применены меры административного характера.

Кроме того, были проведены профилактические беседы с владельцами маломерных судов, в ходе которых было разъяснено, как надо себя вести на водоёмах и как оказать помощь пострадавшему, соблюдая собственные меры безопасности.

Подводя итоги, Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Дагестан Муслим Муслимов выразил надежду, что выявленные нарушения будут исправлены, и отдых станет безопасным и законным.