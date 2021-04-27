На братской могиле в Сербии пророс кавказский орех

В 1944 году в сентябре Советские войска вышли на Белградское направление. В бою погибло много солдат. Спустя годы в Сербии свято чтут подвиг советских солдатов, которые ценой своей жизни освобождали братские народы от фашистов. В идеальном порядке содержатся девять крупных мемориальных комплексов и свыше двухсот малых памятников. На месте одного из них в населённом пункте Бели-Поток вырос куст лещины древовидной, не характерной для этих мест. По словам старожилов, кавказский орех мог прорасти из орехов, которые солдаты из Дагестана носили в память о родине. По словам руководителя дагестанского отделения Поискового движения России Хайбуллы Умарова, планируется разыскать дополнительную информацию о красноармейцах, которые сражались на Белградском направлении, и в память о них высадить в Бели-Потоке орешниковую аллею.

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