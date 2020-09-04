На базе Тпигской СОШ прошла акция «Диктант Победы»

Акция «Диктант Победы» состоялся 3 сентября практически во всех регионах страны, а также в двадцати трех зарубежных государствах. Тестовые задания акции содержали в себе вопросы по основным событиям Великой Отечественной войны. Акция «Диктант Победы» состоялся 3 сентября практически во всех регионах страны, а также в двадцати трех зарубежных государствах. Тестовые задания акции содержали в себе вопросы по основным событиям Великой Отечественной войны.

В Агульском районе на базе МКОУ «Тпигская СОШ» была подготовлена площадка для проведения акции. Участие в мероприятии приняли двадцать пять человек. Среди участников мероприятия были не только учащиеся, но и педагоги. В Агульском районе на базе МКОУ «Тпигская СОШ» была подготовлена площадка для проведения акции. Участие в мероприятии приняли двадцать пять человек. Среди участников мероприятия были не только учащиеся, но и педагоги.

«Диктант Победы» — это просветительская акция, которая проводится в патриотических целях, а также для актуализации знаний граждан всех возрастов об историческом периоде 1941-1945 годов.