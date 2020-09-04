Образование

На базе Тпигской СОШ прошла акция «Диктант Победы»

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Акция «Диктант Победы» состоялся 3 сентября практически во всех регионах страны, а также в двадцати трех зарубежных государствах. Тестовые задания акции содержали в себе вопросы по основным событиям Великой Отечественной войны.

В Агульском районе на базе МКОУ «Тпигская СОШ» была подготовлена площадка  для проведения акции. Участие в мероприятии приняли двадцать пять человек.  Среди участников мероприятия были не только учащиеся, но и педагоги.
«Диктант Победы» — это просветительская акция, которая проводится в  патриотических целях, а также для актуализации знаний граждан всех возрастов об  историческом периоде 1941-1945 годов.

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