На базе Росгвардии ОМОН «Скорпион-Каспий» прошел день открытых дверей

В преддверии празднования 7-й годовщины со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии России на базе ОМОН «Скорпион – Каспий» дагестанского управления Росгвардии состоялся день открытых дверей для учащихся республиканского Центра образования.

Специально для юных гостей сотрудники отряда развернули выставку боевого оружия и специальной техники. Школьники ознакомились с разными видами автоматов, пистолетов, снайперских винтовок, стоящих на вооружении спецподразделений Росгвардии. Ребята также смогли сесть за руль БТРов, бронеавтомобилей «Тигр» и другой спецтехники, посетили тренировочные залы, где занимаются бойцы спецподразделения, побывали в кинологическом городке и познакомились с четвероногими напарниками росгвардейцев.