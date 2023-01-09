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На базе отдыха «Весна» будут проходить реабилитацию участники СВО

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В Карабудахкентском районе на побережье Каспийского моря расположена база отдыха «Весна» —  единственный в республике центр реабилитации, адаптированный  для людей с ОВЗ.

Данное оздоровительное учреждение способно принять единовременно  около 70 человек. В тоже время по данным протезно-ортопедического предприятия Махачкалы, количество людей с теми или иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в настоящее время составляет более 6 000 человек. К сожалению, на сегодняшний день сегодняшнего дня на территории нашей республики кроме базы отдыха «Весна» нет иного места, где инвалид-колясочник самостоятельно может спуститься к морю,  искупаться, получить максимум удовольствия от морских процедур. Для этих целей на базе есть пирс, входящий в море, который оборудован специальным лифтом.

Свыше 20 лет руководителем общества  инвалидов — ампутантов и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы «Весна» является человек очень неравнодушный, многое делающий для людей с ограниченными физическими возможностями  — Мусаев Али Магомедович. Сам Али инвалид  детства, в  6-летнем возрасте потерявший ногу, испытавший на себе   себе все трудности, стоящие перед человеком с нарушениями ОДА, Али Магомедович организовал в 2002 году  общество инвалидов-ампутантов. На средства гранта 17 лет назад была построена специализированная база отдыха для инвалидов-ампутантов и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

В конце 2022 года Али Мусаев доложил  о деятельности общества Главе Дагестана Сергею Меликову.  Руководитель региона внимательно выслушал обо всех проблемах, стоящих перед инвалидами-ампутантами, а также  выделил   внедорожник для поездки инвалидов на базу отдыха в любую погоду.  Кроме того, по поручению главы республики начат ремонт автодороги, ведущей к базе отдыха.

В 2022 году также на самом высоком уровне был поддержан проект  «Отдых и реабилитация на берегу Каспийского моря участников спецоперации на территории ДНР, ДНР и Украины»,  основной целью которого  является организация отдыха и реабилитации на базе отдыха инвалидов — ампутантов «Весна» участников СВО,  улучшение их физического и психологического состояния.

За представленный проект Али Мусаев получил диплом  победителя конкурса на соискание грантов Главы РД.

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