На базе отдыха «Весна» будут проходить реабилитацию участники СВО

В Карабудахкентском районе на побережье Каспийского моря расположена база отдыха «Весна» — единственный в республике центр реабилитации, адаптированный для людей с ОВЗ.

Данное оздоровительное учреждение способно принять единовременно около 70 человек. В тоже время по данным протезно-ортопедического предприятия Махачкалы, количество людей с теми или иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в настоящее время составляет более 6 000 человек. К сожалению, на сегодняшний день сегодняшнего дня на территории нашей республики кроме базы отдыха «Весна» нет иного места, где инвалид-колясочник самостоятельно может спуститься к морю, искупаться, получить максимум удовольствия от морских процедур. Для этих целей на базе есть пирс, входящий в море, который оборудован специальным лифтом.

Свыше 20 лет руководителем общества инвалидов — ампутантов и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы «Весна» является человек очень неравнодушный, многое делающий для людей с ограниченными физическими возможностями — Мусаев Али Магомедович. Сам Али инвалид детства, в 6-летнем возрасте потерявший ногу, испытавший на себе себе все трудности, стоящие перед человеком с нарушениями ОДА, Али Магомедович организовал в 2002 году общество инвалидов-ампутантов. На средства гранта 17 лет назад была построена специализированная база отдыха для инвалидов-ампутантов и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

В конце 2022 года Али Мусаев доложил о деятельности общества Главе Дагестана Сергею Меликову. Руководитель региона внимательно выслушал обо всех проблемах, стоящих перед инвалидами-ампутантами, а также выделил внедорожник для поездки инвалидов на базу отдыха в любую погоду. Кроме того, по поручению главы республики начат ремонт автодороги, ведущей к базе отдыха.

В 2022 году также на самом высоком уровне был поддержан проект «Отдых и реабилитация на берегу Каспийского моря участников спецоперации на территории ДНР, ДНР и Украины», основной целью которого является организация отдыха и реабилитации на базе отдыха инвалидов — ампутантов «Весна» участников СВО, улучшение их физического и психологического состояния.

За представленный проект Али Мусаев получил диплом победителя конкурса на соискание грантов Главы РД.