На базе Хутхульской школы Агульского района открылась «Точка роста»

24 декабря на базе МКОУ «Хутхульская СОШ» состоялось торжественное открытие Центра образования «Точка роста» в рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Мероприятие состоялось с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей.

«Точка роста» — это центр, в рамках которого созданы условия для роста качества общего образования. Достижение данных целей осуществляется за счет обновления классов, приобретения нового оборудования, повышения квалификации педагогов и др.

Торжественная линейка проходила при участии всего педагогического коллектива школы. Организатором мероприятия выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.А.Гададова. Открытие Центра состоялось в праздничной атмосфере, в создании которой принимали участие как учителя, так и учащиеся. Для ребят этот день стал по-настоящему особенным, потому как они смогли поближе познакомиться с удивительными вещами: роботами, очками виртуальной реальности, микроскопом, конструкторами и т.д.

Эта возможность у них появилась после открытия «Точки Роста». Ребята вне зависимости от класса и возраста с интересом отнеслись к нововведениям, выражая надежду на то, что в работе с новой техникой они получат новые навыки, которые пригодятся в последующей профессиональной реализации. В завершении открытия Центра для гостей проведена экскурсия по новым лабораториям «Точки роста».

Директор МКОУ «Хутхульская СОШ» Сунаханум Велибеговна Курбанова выразила надежду, что работа Центра станет важным фактором в формировании полезных навыков у подрастающего поколения в таких актуальных сегодня дисциплинах, как робототехника, информатизация и другое.

Алёна Магомедова