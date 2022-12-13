Нацпроекты в РД

На базе Хасавюртовской ЦГБ построят детскую больницу

Оставить комментарий

В рамках рабочего совещания с участием всех заинтересованных сторон Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов включил аудиообращение одной из местных жительниц, которая подробно рассказала, какие проблемы в сфере здравоохранения беспокоят местных. Одна из главных — нехватка детской больницы.

Подводя итоги рабочей поездки, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил на базе Хасавюртовской ЦГБ построить детскую больницу с использованием технологий модульного строительства. Вопрос будут совместно прорабатывать Минэкономразвития и Минздрав.

Также премьер поручил проработать вопросы строительства пищеблока в перинатальном центре и ЦГБ, а также прачечной в больнице.

Также читают:

Дагестан вошел в десятку в конкурсе лучших доброво...
Завершен ремонт участка автомобильной дороги местн...
В Каспийске открыли библиотеку нового поколения
Сергей Меликов наградил отличившихся работников МЧ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.