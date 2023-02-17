На базе ДГТУ откроется первый в республике военный учебный центр

Открытие военного учебного центра обсудили сегодня делегация Минобороны России и руководство ДГТУ. Об этом сообщает «Молодежь Дагестана».

Представители ведомства в лице помощника главнокомандующего Военно-Морским Флотом по военному образованию – начальника группы военного образования Главного командования Военно-Морского Флота, капитана 1 ранга Валерия Ханьковича и главного инспектора направления (комплектования) 2 управления ГУК МО РФ, подполковника Ивана Смолева ознакомились с материально-технической базой университета, осмотрели здание и внутренние помещения, отводимые для развертывания классов и кабинетов, на месте планируемой дислокации военного учебного центра. Инспектирующими была дана высокая оценка материально-технического и кадрового потенциала университета, а также даны необходимые рекомендации по оснащению и подготовке помещений.

«На данный момент мы единственный вуз в регионе, на базе которого планируется открытие военного учебного центра. В ходе сегодняшней встречи с представителями ведомства мы обсудили перспективы его открытия, а также ряд задач и требований, которые необходимо решить. Уже в ближайшее время вуз начнет приводить материально-техническую базу в соответствие с критериями, предъявляемыми к центрам», – отметил и.о. ректора Назим Баламирзоев.

Добавим, что начиная с 2021 года Министерство обороны РФ совместно с Минобрнауки России осуществляет военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооруженных Сил РФ.

В текущем году планируется создание еще 16 военных учебных центров в интересах Российской армии, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120.

Набор в военный учебный центр будет проходить на конкурсной основе, обучение в нем смогут начинать студенты со второго курса обучения бакалавриата и специалитета очной формы. Центр позволит им приобрести военно-учетные специальности без отрыва от основного обучения в университете и получить воинское звание.