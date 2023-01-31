На базе АО «КЭМЗ» презентовали Абдулмуслиму Абдулмуслимову собранный на предприятии квадрокоптер

30 января Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил с рабочим визитом Кизлярский электромеханический завод в городе Кизляр. В рамках визита Председателю Правительства Республики Дагестан был презентован первый квадрокоптер, выпущенный на базе предприятия.

Прибор имеет два режима полета: стандартный и интеллектуальный, а также дальность полета в пятнадцать километров. Премьер-министр положительно оценил данное производство и поручил проработать вопрос о возможности поставок силовых трансформаторов для установки на территории региона с учетом высокого качества оборудования.