На автостанциях и автовокзалах городов Дагестана проводятся рейды по факту соблюдения масочного режима

Минтранс Республики Дагестан совместно с Роспотребнадзором провели рейды в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Избербаше и других городах республики с целью оценки уровня соблюдения масочного режима населением.

По итогу проверок выяснено, что на автостанциях и автовокзалах проводится регулярная проверка температуры бесконтактным путем, помещения и транспортные средства дезинфицируются, применяются антисептики.

Работники осуществляют обязанности в перчатках и масках, требуют с пассажиров выполнения ограничительных мер.