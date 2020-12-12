Общество

На автостанциях и автовокзалах городов Дагестана проводятся рейды по факту соблюдения масочного режима

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Минтранс Республики Дагестан совместно с Роспотребнадзором провели рейды в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Избербаше и других городах республики с целью оценки уровня соблюдения масочного режима населением.

По итогу проверок выяснено, что на автостанциях и автовокзалах проводится регулярная проверка температуры бесконтактным путем, помещения и транспортные средства дезинфицируются, применяются антисептики.

Работники осуществляют обязанности в перчатках и масках, требуют с пассажиров выполнения ограничительных мер.

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