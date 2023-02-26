На автодороге «Рутул — Лучек — Джиных» на участке 40 км обеспечен проход автотранспорта

По состоянию на 19:00 часов 26 февраля в Рутульском районе, где ранее сошли снежные лавины на автомобильной дороге местного значения «Рутул — Лучек — Джиных» на участке км 40 (с. Сюгут) обеспечен проход автотранспорта.

На участке км 37 (с. Цахур), дорожники пропустили накопившийся транспорт и закрыли дорогу на ночь в целях обеспечения безопасности, так как верховой откос снежной массы начал сползать и существует угроза повторного схода лавины.

Работы по расчистке будут продолжены завтра с наступлением светлого времени суток.

На место переброшено 3 единицы спецтехники (1 экскаватор и 2 бульдозера). Об открытии движения будет сообщено дополнительно.