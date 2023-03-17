На аппаратном совещании в администрации Каякентского района подвели итоги прошедшей иммунизации от полиомиелита

В ходе аппаратного совещания, прошедшего накануне в администрации Каякентского района обсудили итоги иммунизации от полиомиелита.

И.о. заместителя главы муниципалитета Артур Айгумов сообщил, что по данным представленным ЦРБ Каякентского района, иммунизацию от полиомиелита прошли более 90% детей, подлежащих вакцинации, учреждением ведется активно подготовительная работа и ко второму туру. Как сообщили медработники, после проведенной профилактической работы родители приводят своих детей и сами просят вакцинировать.

Напомним, что полиомиелит – это заразное инфекционное заболевание, которое может приводить к серьезным последствиям. Болезнь в тяжелых формах поражает нервную систему и может вызывать параличи разных видов и в разных частях организма.