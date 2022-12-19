На 97,7% достигнуты плановые показатели по заключению контрактов на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В докладе руководителю республики Сергею Меликову министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев отметил, что на сегодняшний день уже заключены контракты на приобретение 383 жилых помещений из запланированных 392.

Еще 9 помещений муниципалитеты планируют приобрести до конца текущего месяца.

Комментируя доклад, Глава Дагестана обратил внимание на необходимость строгого контроля за соответствием жилья строительным и техническим нормам; поэтапного мониторинга процесса передачи жилья новым владельцам.