На 300-летие Каспийской флотилии заложат камень памятника морякам-каспийцам

Мероприятия в честь юбилейной даты пройдут в Астрахани, Махачкале и Каспийске

Краснознаменная Каспийская флотилия (КФл) отмечает сегодня 300-летний юбилей. Основные мероприятия, среди которых концерты, ритуал приема в юнги Юнармии и закладка камня на месте строительства памятника морякам-каспийцам, в течение нескольких дней пройдут в Астрахани, Махачкале и Каспийске, сообщил представитель флотилии.

«Памятные мероприятия начнутся в Астрахани, где во вторник пройдет концерт Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова Военно-морского флота России. Оркестр также выступит с концертом 16 ноября в Русском драматическом театре в Махачкале и 17 ноября в концертно-развлекательном зале «Москва» в Каспийске», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в субботу, 19 ноября, в честь юбилея пройдет торжественный ритуал приема в юнги Юнармии учащихся кадетской морской школы-интерната города Каспийска. В этот же день по улице Приморской для кадетов школы-интерната с концертом выступит ансамбль «Черные береты».

Основные мероприятия ожидаются 20 ноября. С 9 утра в Каспийске состоится торжественное построение личного состава флотилии. Ансамбль «Черные береты» выступит в концертно-развлекательном комплексе «Москва» для военнослужащих флотилии, членов семей, гражданского персонала и приглашенных гостей. В этот же день будет заложен камень на месте строительства памятника морякам-каспийцам, погибшим в ходе войн и вооруженных конфликтов, добавил собеседник ТАСС.

История Каспийской флотилии

Начало формирования корабельного соединения волжско-каспийского направления было положено 15 ноября 1722 года указом Петра I.

В 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Республику Дагестан. Предыдущий пункт базирования был недостаточно удобен с точки зрения гидрологии.

В настоящее время флотилия — полноценное ударное соединение Военно-морского флота РФ. Главными ее задачами являются обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/16322795