На 2020 год в Дагестане запланировано создание более 34 тыс. рабочих мест

Очередное заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы РД в условиях COVID-19 состоялось 29 сентября. Мероприятие состоялось в режиме ВКС под руководством Председателя Правительства РД. Главный санитарный врач республики Николай Павлов отметил снижение заболеваемости по COVID-19, что стало следствием ужесточения ряда предписаний.

Что касается создания новых рабочих мест, то по данному вопросу выступил руководитель Минэкономразвития республики. Гаджи Султанов отметил, что на 2020 год запланировано создание более тридцати четырех тысяч рабочих мест. Наилучшие показатели в данном секторе у Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. План министерства по созданию новых рабочих мест выполнен почти на восемьдесят процентов.

По безработице в регионе сложной является ситуация в МО «Акушинский район», где безработными числятся более восьми тысяч человек. Артем Здунов поручил провести анализ населения муниципалитета и пересмотреть количество планируемых рабочих мест. Председатель Правительства РД подчеркнул, что тенденция на создание новых рабочих мест должна сохраняться и в следующем году и далее.